UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselen Galatasaray 'da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

Liderliği özlemişiz ki hepimiz buna çok sevindik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim. Haklıyım. Buradan böyle çıkmak bence çok hoş. Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim… Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz. Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye. 5 maç var ‘oraya’. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz. Biz de bunlara alışkınız. İnşallah ‘oraya kadar’ gideriz.