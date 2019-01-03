Galatasaray'da Fatih Terim'den taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması... Deneyimli hoca Instagram TV'den yaptığı açıklamada "Forvet ve stoper mevkileri dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu takıma dahil edebiliriz. Bunların anlaşmaları resmi kanallarımızdan duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

''Garry Rodrigues'e görüşmesi için izin verdim'' diyen Terim, ''Sonucu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağız." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor.

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