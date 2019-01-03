Son dakika | Fatih Terim'den transfer açıklaması
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kişisel Instagram hesabından IGTV (Instagram TV)'de açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında konuşan Terim, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları resmi kanallardan açıklanacak." diye konuştu.
Galatasaray'da Fatih Terim'den taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması... Deneyimli hoca Instagram TV'den yaptığı açıklamada "Forvet ve stoper mevkileri dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu takıma dahil edebiliriz. Bunların anlaşmaları resmi kanallarımızdan duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.
''Garry Rodrigues'e görüşmesi için izin verdim'' diyen Terim, ''Sonucu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağız." açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor.
Bu haberi de okudularSerdar Aziz'den Fatih Terim'e imalı cevap: Hocam haklı...!