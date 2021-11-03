Galatasaray teknik direktöre Fatih Terim ve yıldız futbolcu Marcao, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ve Marcao'nun açıklamaları...

Marcao "Her maçımız final"

Zor bir dönem geçirdim ama Avrupa maçlarında oynamak performansımı olumlu etkiledi. Başta hocamız Fatih Terim olmak üzere herkes bana çok yardım etti. Uzun vadeli konuşmak anlamsız. Her maçımız bir final. Güzel sonuçlar aldık. Liderimiz Fatih hoca, bizi Avrupa maçlarına çok iyi hazırlıyor. Onun da meyvelerini maçlarda yedik.

Marcao "Kompakt bir takım olacağız"

Bazen kötü olaylar, iyi şeyler getirebiliyor. Takımdan uzak kalmam benim avantajım oldu. Hem takımı hem kendimi analiz etmem açısından önemliydi. Maça çok iyi hazırlandık. Yarın defansif ve ofansif olarak kompakt bir takım olacağız.

Fatih Terim "Her maçımız final"

Zor bir dönem geçirdim ama Avrupa maçlarında oynamak performansımı olumlu etkiledi. Başta hocamız Fatih Terim olmak üzere herkes bana çok yardım etti. Uzun vadeli konuşmak anlamsız. Her maçımız bir final. Güzel sonuçlar aldık. Liderimiz Fatih hoca, bizi Avrupa maçlarına çok iyi hazırlıyor. Onun da meyvelerini maçlarda yedik.

Fatih Terim "Kompakt bir takım olacağız"

Bazen kötü olaylar, iyi şeyler getirebiliyor. Takımdan uzak kalmam benim avantajım oldu. Hem takımı hem kendimi analiz etmem açısından önemliydi. Maça çok iyi hazırlandık. Yarın defansif ve ofansif olarak kompakt bir takım olacağız.

Fatih Terim: "Birçok şeyi hayal edebiliriz"

Gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz. Zorlu bir grupta yarışıyoruz. Gruptan lider çıkarsak zaten direkt son 16'dayız. O zaman bizim de söyleyeceğimiz çok şey olacak. O zaman birçok şeyi hayal edebiliriz. Gruptan lider çıkarsak zaten direkt son 16'dayız. O zaman bizim de söyleyeceğimiz çok şey olacak. O zaman birçok şeyi hayal edebiliriz. Rakibin zayıf yanlarını tespit ettik, ilk maça göre daha zor bir maç olacak.

Terim'den TFF'ye gönderme...

Pandemi başladıktan sonra tüm kurallara uyduk. Rakiplerimizin 3-4 bin izleyici aldığı dönemde bile biz federasyona uyduk. Bu maçla ilgili tam kapasitenin olmamasıyla ilgili çıkan karara da uyarız. Demek ki bu 5 gün fark ediyor. 4 Kasım erken demek. Yarın stadımızda kaç taraftarımız olursa olsun, 50 bin kişilik ses çıkacaktır. Ali Sami Yen'de bunlara alışkınız.

Fatih Terim "İlk defa favori çıkıyoruz"

Plan ve projemiz hem idari hem de ekonomik olarak bizi iyi yerlere taşıyacaktır. Galatasaray şu anda son yıllarda ilk defa bir maça favori çıkıyor.

Fatih Terim "Oyuncuyu yabancı ve Türk diye ayıramazsınız"

Yasaklarla hiçbir yere varamazsınız, oyuncuyu yabancı veya Türk diye ayıramazsınız. Milli takıma 21 kişi çağıracaksan 15'i dışarıdan geliyor. Avrupa'da tecrübelenmiş bir şekilde. Çok yaşlı oyunculara gereksiz para veriliyormuş. Bu, seni ne ilgilendirir? Her oyuncu bizim için aynı dilde, aynı mesafededir.

Arda Turan'ın sakatlığı...

Arda Turan'ın sakatlığı hafif algılandı ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. Koşmaya başladığı an ağrısı oluyor. Sağlıkçılarımız, küçük bir eşik olduğunu onu atlattığında 1 haftada bile dönebileceğini ifade etti. Ona ihtiyaç duyduğumuz maçlar oldu. Onu özledik.

Rezzan Epözdemir'in açıklamaları!

Rakiplerinin kaybettiği haftada kazanan, Avrupa'daki grubunda gol yemeden lider olan, futbolu ve genç kadrosuyla Avrupa'da dikkat çeken bir Galatasaray var. Bunlar konuşulmalı. Ben sadece sahaya konsantre olmak istiyorum.







