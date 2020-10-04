Son dakika haberi... Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, Kasımpaşa maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade eden Terim, "Cuma sabah 06:30'da geldik. 07:00'de testiteydik. Test olduk. 09:00'a kadar. Saat 10:00'da antrenman yaptık. Sonra oyuncuları gönderdik. Cumartesi kamp. Diğer gün maç. Bunlar futbolun doğasında. Bu süreçte ona göre değişiklikler yapıyoruz." diye konuştu.

Kadro tercihi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Terim, "Muhakkak ki bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Bize böylesi mantıklı geldi. Kaleciyi saymazsak, yüzde 40-50 değişiklikle geldik. 5 de hakkımız var. Ekonomik olarak kullanabiliriz fiziğimizi. Değişiklikler olacak. Böylesini uygun gördüm." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibe katılan Hakan Balta'nın bazı maçlarda sahaya çıkacağını açıklayan deneyimli hoca, sözlerini şöyle noktaladı: "Galatasaray'ın değerlerini artırıyoruz. Galatasaray'da sahada emek vermiş oyuncularımızı yanımızda ve masada da olmasını istiyoruz. Bundan sonra bazı maçlar idari sorumlu olarak Hakan Balta çıkacak. Bu ve buna benzer uygulamalar devam edecek."