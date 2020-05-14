Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bugün yapılan akşam antrenmanının ardından Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dilediğini belirterek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, yaşanan corona virüs salgını sürecini ve liglerin başlamasıyla ilgili TFF'nin verdiği karar hakkında konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik.

Futbol camiasında herkesin canından öte bir durum yok. Sesim belki fazla yükselmiştir kimse kusura bakmasın ama o an öyle hitap edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan.

Bu zamana kadar 4 bin canımız gitti. O kadar kötü ve hızla yayılan bir meret ki kimseye acımıyor.

Pazar seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı.

O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim.

Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.

Halen çok büyük bir belirsizlik var. Herkes çok uğraşıyor. Testi semptom olmadan yapamıyorsunuz. Hadi testi aldınız. Adam markete gidiyor, ertesi gün evine gidiyor. Ama o zaman testlerin bir anlamı kalmıyor ki...

Yine test yaptırdık ama testlerin sonuçlarını şu an bilmiyoruz. Bu testlerin negatif çıktığı bir ortamda konuşuyorum bunu. Dünya Sağlık Örgütü kendini kanıtlamış bir ülke olduğumuzu söyledi.

Oyuncularımın hiçbirine çok istemelerine rağmen ülkelerine gitmelerine izin vermedim. Son yaptığımız tele konferansta en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu ve iyi şartlarda bunlara cevap verdiklerini söyledim. Onlar da gitmediler. "Bu ülkenin sağlık sistemine güvenin size veya ailenize zarar gelmesine izin vermeyiz" dedik. Allah'a şükür de öyle oluyor.

Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Kulüplerin ekonomik batağını, yayıncı kuruluşun beklentilerini, kulüplere bağlı endüstrilerin kaybını, inanın bana her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatının söz edildiği durumda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız.