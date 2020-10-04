Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken, haftayı 7 puanla 4. sırada kapattı. Oyuncularının yaptığı pas hataları sonrası çılgına dönen Fatih Terim'in hışmına maçın hakemi Cüneyt Çakır da uğradı. Terim, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında Kasımpaşa lehine bir karar veren Çakır'a sert tepki gösterdi ve 'İşgüzarsın' dedi.

4.hakem Yasin Kol'un 5 dakika uzatma vermesi sonrası küplere binen Terim, "Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek soyunma odasına gitti.

İşgüzar ne demek?

İşgüzar kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. İşgüzar kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK’ye göre işgüzar kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Gereği yokken, genellikle kendini göstermek için işe karışan (kimse)

- Eli işe yatkın, becerikli (kimse)







