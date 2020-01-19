Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması geldi. Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Turan konusunda yönetimle bir sorun yaşamadığını ifade eden Terim, "Antalya maçından sonra Arda Turan'la ilgili fikirlerimi söyledim. Hoşlanmadığım şey transferde yönetimle karşı karşıya olduğum iddiasıdır. Bunlar doğru değil. Eğer herhangi bir gelişme olursa biz haber veririz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Başkan Mustafa Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söylemişti.



