SON DAKİKA! Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı

Son dakika haberi: Fatih Terim corona virüsünü yendi. Hastanedeki 7. gününü geride bırakan tecrübeli teknik adam, hastalığın semptomlarından iyice kurtuldu. Öksürüğü tamamen geçen Terim, taburcu edildi. İmparator’un bir süre de evinde dinlenmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in corona testini pozitif çıkmasının ardından başta ailesi olmak üzere sevenleri gergin bir bekleyiş içerisine girmişti. Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmamıştı. erlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim’i telefonla arayıp destek olurken, Galatasaray taraftarı da sosyal medyada sık sık Terim paylaşımları yaparak tecrübeli hocaya destek mesajları atıyordu.

Fatih Terim'in virüsü yenip hastaneden taburcu edildiğini açıklamasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde #Fatih Terim başlığı kısa süre içerisinde önlere yükseldi.

Mesajlarda; “Fatih Terim taburcu edilmiş günümüz güzelleşti... İnşallah en kısa sürede tamamen atlatmış olarak takımın başında görürüz. Geçmiş olsun hocam. Verdiğim bir söz vazgeçemediğim bir hayalim var.” gibi ifadeler yer aldı.



