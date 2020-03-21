SON DAKİKA! Fatih Terim, Şenol Güneş... 65 yaş ve üstüne yasak çıktı, gözler Süper Lig'e döndü
Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırılacak olmasının ardından tüm gözler Türk futbolunun 'koca çınar'larına çevrildi.
Son dakika haberi: Corona virüsü kapsamında alınan tedbir çoğalırken, akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan ''Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.'' açıklamasının gelmesinin ardından gözler, Türk futbolunun tecrübeli isimlerine çevrildi.
67 yaşındaki Şenol Güneş ve Aziz Yıldırım, 66 yaşındaki Fatih Terim, 70 yaşındaki Mustafa Denizli ve Mustafa Cengiz, 69 yaşındaki Nihat Özdemir bir süre istirahate çekilecekler.
Bir süre evde kalacaklar
Ankara'daki spor coronavirüs zirvesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaopoğlu, liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Corona vüsürü tehdidi nedeniyle milli maçların da ertelenmesi beklenirken, ligde boy gösteren ve bir dönem Türk futboluna damga vuran tecrübeli isimler bir süre evlerinde kalacak.