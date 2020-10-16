Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluş ekranlarından gündemi değerlendiriyor. 2000 yılında dünyada 1 numaraya çıktıklarının altını çizen Terim, "Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik ve UEFA Şampiyonu olduk. Kupa alındığında, böyle diyenlerle hep birlikte kutladık." dedi ve ekledi:

'UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz' dedim'

"Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, ‘UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz.’ dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, ‘en iyi futbolu oynayan’ denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu."

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"Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Futbolun içinde kalmaları için teşvik ediyoruz. Pek çok görüşün ve yorumun olduğu bir sistemde karar almak çok daha sağlıklı. Avrupa’da, dünyada uzmanlık her geçen gün artıyor ve futbol kulüplerimizde etkili oluyor.

Teknik adam, oyuncu önermez. Dolayısıyla bir scout grubu kurmalıyız.’

"Elinizde büyük bir kavanoz olduğunu düşünün, ağzına kadar oyuncuyla dolu. İhtiyacınız olan mevkiye göre seçim yapacaksınız ancak sadece ihtiyacınıza veya idealinize göre değil, nedir bunlar? Kulübün kültürüne ve transfer politikasına uygun olacak. FFP kriterleriyle, harcama limiti ve bütçeye uygun olacak. Takımın genel yapısı ve oyun stratejisine uygun olacak. Takım içi performans ve mali dengelere uygun olacak... Bunlardan sonra, kendisi, ailesi, takım ve ülkeye gelmek isteyecek mi, istemeyecek mi, kabul edecek mi, etmeyecek mi ve de tabii unutulmaması gereken menajerler var... Bundan 8 sene evvel dedim ki ‘Teknik adam, oyuncu önermez. Dolayısıyla bir scout grubu kurmalıyız.’ Başına da Emre kardeşimi getirdim ve dünyanın her tarafında yabancı olmak kaydiyle ama bizim yerli scout arkadaşlarımızla da müthiş bir ekip kurduk.

'Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama erteliyoruz mecburen'

"Şaka bir yana, makas çok açıldı, bunu da hep söylüyorum. Futbolu bilen ve takip eden herkesin katılacağı bir gerçek var: Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal, idari, teknolojik, kurumsallık olarak, her başlıkta fark çok büyük. Bu farkı kapatacak ciddi projeler elbette var. Bu farklar sadece parayla ilgili olmayan şeyler ancak bugünü kurtarmaktan, geleceğe yatırım yapamaz durumdayız, maalesef... Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama erteliyoruz mecburen.

'Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz'

"Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız. Gönlümüzdekiyle gerçekler pek uyuşmayabiliyor ancak Galatasaray’ız biz. Karalar bağlayacak halimiz yok."

'Biraz daha çalışıp, biraz daha özverili bir süreç bekliyorum'

"Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı almak için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Biraz daha çalışıp, biraz daha özverili bir süreç bekliyorum. Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. Futbol çok dinamik bir oyun. Yarın sabah ne olacağını bilemezsiniz."