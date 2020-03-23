Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başladı. Genç isimlerin kadroya katılmasını isteyen tecrübeli teknik adamın, Slovenya Ligi ekiplerinden NK Celje'de forma giyen Dusan Stojinovic'i istediği iddia edildi.

İsmi Premier Lig ekipleriyle anılan Luyindama'nın satılması halinde stoper mevkinde sıkıntı yaşamak istemeyen Terim'in 19 yaşındaki futbolcunun videolarını izlediği ve maliyetinin uygun olması sebebiyle kadroya katılmasını istediği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, 19'luk yıldız için resmi temaslara kısa süre içerisinde başlayacak.

Slovenya U21 Takımı'nda da oynayan Stojinovic'in piyasa değeri ise 550 bin Euro.



