Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Çıktığı 3 maçta 1 gol atan Radamel Falcao, Sivasspor karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sakatlığı nedeniyle son Gençlerbirliği mücadelesinde deplasmana götürülmeyen Kolombiyalı futbolcunun tedavi süreci olumlu ilerliyor. Salonda özel çalışmalar yapan 33 yaşındaki futbolcunun durumunu hocası Fatih Terim de yakından takip ediyor. Kondisyoner Bartali’den sürekli Falcao’nun fizik durumuyla ilgili bilgi alan İmparator, bugünden itibaren Falcao’nun saha çalışmalarında yer almasını bekliyor.

Daha fazla top alacak

Falcao’nun antrenmanlara çıkması durumunda tüm oyun kurgusu onun üzerinden kurulacak. Rakip ceza sahasında yıldız forvetin daha fazla topla buluşmasını isteyen Terim, bu yönde takıma çalışmalar yaptıracak. Babel-Feghouli kanatlarını değiştirmeyi düşünen Terim, esas rotasyonu savunma beklerinde gerçekleştirecek.

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