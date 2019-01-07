Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Bursaspor ile yollarını ayıran Emre Taşdemir'in transfer edilmesini istedi...

Sol bekin yanı sıra orta saha ve 10 numara mevkiinde de görev yapabilen Emre Taşdemir’i 3 bölgede de joker olarak kullanabileceğini düşünen Teknik Direktör Fatih Terim’in bu nedenle transfere onay verdiği öğrenildi.

Bursaspor’un sözleşmesini feshettiği Emre Taşdemir ve menajerleri bugün öğle saatlerinde Galatasaray kulübünde görüşme yaptı.

23 yaşındaki oyuncunun transferinin önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken tarafların anlaştığı ve Emre Taşdemir’in sağlık kontrollerinin iyi çıkması halinde imzalar atılacak.

Emre Taşdemir, farklı yaş kategorilerinde ayyıldızlı formayı giydi, 35 kez milli oldu. 24 yaşındaki isim U15, U16, U17, U19, U20, U21 ve A Milli Takım'da süre almayı başardı. (Hürriyet)