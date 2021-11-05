UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Fatih Terim, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında sürpriz bir transfer açıklaması yaptı.

'Dennis Man'ı istemiştik, Parma vermedi'

Parma forması giyen Dennis Man ile ilgilendiklerini ve geçen transfer döneminde teklif yaptıklarını belirten Terim, ''Geçen transfer döneminde Dennis Man'ı istemiştik, Parma vermedi. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı o konu. O günde kaldı. Ocak ayında ne olur bilmiyorum. Bugün için kulüp olarak istekte bulunduk ama Parma, 'hayır' dedi.'' diye konuştu.

Rumen menajer Ion Becali, Fatih Terim'in kendisinden ne pahasına olursa olsun Dennis Man'ın transferini istediğini öne sürmüştü.

'Terim oyuncuyu çok istiyor'

Geçtiğimiz günlerde Romanya basınında, Rumen menajer Ion Becali'nin Fatih Terim'le ilgili sözlerine yer verilmişti. Becali, Terim'in kendisinden ne pahasına olursa olsun Dennis Man için tüm gücünü kullanmasını istediğini öne sürerek, "Parma'nın nerede olduğu umurunda değil. Terim oyuncuyu çok istiyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Dennis Man, geçen sezon devre arasında FCSB'den Parma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

13 milyon Euro karşılığında transfer oldu

23 yaşındaki Dennis Man, geçen sezon devre arasında FCSB'den Parma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Solak futbolcu, sağ kanatta, forvette ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Bu sezon da lige iyi başlamasına rağmen, 23 yaşındaki oyuncunun hocasıyla anlaşamadığı ve Parma'da mutsuz olduğu İtalyan basınında belirtiliyor. Galatasaray'ın sezon başında da Man için kiralama ve satın alma teklifleri yaptığı ve bunların geri çevrildiği, ancak özellikle son 2 maçta yedek kulübesinde oturtulan genç yeteneğin, İtalyan kulübünden ayrılmak istediği gelen haberler arasında.







