Son dakika! Fatih Terim Corona Virüse yakalandığını açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

23 Mart 2020, Pazartesi 22:06 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fatih Terim Corona Virüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..


Terim'in Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından Terim'e destek verdi.


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