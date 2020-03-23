Son dakika! Fatih Terim Corona Virüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..





Terim'in Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından Terim'e destek verdi.









Fatih Terim Beşiktaş derbisi sonrası sert konuşmuş ve "Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Her toplantı iptal ediliyor. Herkes evlerinden çalışıyor. Hiçbir maç böyle olmamalı. " ifadelerini kullanmıştı.