Son dakika! Fatih Terim Corona Virüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..
https://twitter.com/fatihterim/status/1242164379161964550
Terim'in Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından Terim'e destek verdi.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1242169780485963776
Fatih Terim Beşiktaş derbisi sonrası sert konuşmuş ve "Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Her toplantı iptal ediliyor. Herkes evlerinden çalışıyor. Hiçbir maç böyle olmamalı. " ifadelerini kullanmıştı.