Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te son dakika gelişmesi... İstanbul temsilcisi, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı. Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkaran ve üst üste Ankaragücü ve Sivasspor'a kaybeden Karagümrük, genç teknik adama karşılıklı anlaşarak veda etti.

Geçtiğimiz sezon Ömer Erdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen ve ilk teknik adamlık deneyimini Karagümrük'te yaşayan Şenol Can, İstanbul ekibinin 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

37 yaşındaki teknik direktör, Karagümrük'ün başında çıktığı 38 maçta 1.58 puan ortalaması yakaladı.

Futbolculu döneminde Karagümrük'ün Spor Toto 1. Lig, teknik adamlık döneminde ise Süper Lig vizesi almasına katkı sağlayan, Şenol Can'a güvendiğini dile getiren Hurma, sezon başı şu açıklamayı yapmıştı:

"Benim hayat felsefeme göre ya en iyisini alırsın ya da en iyi olma olasılığı bulunanları. En iyisini almak için imkanlarımız söz konusu olmuyor. En iyi olmasını beklediğim insanları alıyorum. Bunların bazıları çok iyi hoca oluyor. Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam ve Şota Arveladze bunlardan bazıları. Şenol hoca çok iyi iş çıkardı. Çok kritik bir zamanda önemli bir işe imza attı. Teknik ekibi değiştirme düşüncemiz yok. Şenol Can ile yola devam edeceğiz. Belki bu ekibi biraz daha güçlendirebiliriz."

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL