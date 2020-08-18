SON DAKİKA | Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İngiltere Milli Takımının formasını 75 kez giyen tecrübeli kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı.

18 Ağustos 2020, Salı 13:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlatıyor. beIN SPORTS'un haberine göre Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı. Şu anda serbest oyuncu konumunda olan Hart'ın ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi önemli takımlarda görev yapan 33 yaşındaki kaleci, son olarak Burnley ile Premier Lig'de mücadele etmişti. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılan Joe Hart, bugüne kadar İngiltere Milli Takımı ile de 75 maçta forma giydi. 

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