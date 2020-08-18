SON DAKİKA | Fatih Karagümrük için Joe Hart iddiası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İngiliz kaleci Joe Hart ile anlaştığı iddia edilmişti fakat tecrübeli file bekçisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi önemli takımlarda görev yapan 33 yaşındaki kaleci, son olarak Burnley ile Premier Lig'de mücadele etmişti. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılan Joe Hart, bugüne kadar İngiltere Milli Takımı ile de 75 maçta forma giydi.