SON DAKİKA | Fatih Karagümrük için Joe Hart iddiası
Son dakika haberi... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İngiltere Milli Takımının formasını 75 kez giyen tecrübeli kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilse de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İngiliz kaleci Joe Hart ile anlaştığı iddia edilmişti fakat tecrübeli file bekçisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile anlaşmaya vardı.
Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi önemli takımlarda görev yapan 33 yaşındaki kaleci, son olarak Burnley ile Premier Lig'de mücadele etmişti. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılan Joe Hart, bugüne kadar İngiltere Milli Takımı ile de 75 maçta forma giydi.