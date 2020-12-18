Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri ile yayıncı kuruluş olan Digitürk arasında ödeme krizi yaşanıyor. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tepki gösterileceğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edileceği belirtilmişti.

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı olan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında bu protesto gerçekleşti. Hakemin düdüğü sonrasında futbolcular başlama vuruşunu yaptı ancak oyuna devam etmediler.

DIGITÜRK SANSÜRLEDİ

Yayıncı kuruluş Digitürk, futbolcuların gerçekleştirdiği bu protestoyu, takım kadrolarını ekrana getirerek sansürledi. Oyun başladıktan sonra ise kadrolar kaldırıldı ve yayın olduğu gibi devam etti.

*Görüntü beINSporst'tan alınmıştır