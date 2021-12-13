Son dakika haberi... Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını yanıtladı. İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'a Volkan Demirel açıklaması yaptı. Hurma, iddiaları "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.

Volkan Demirel, Vitor Pereira göreve geldikten sonra uzun yıllar formasını giyip kaptanlık yaptığı, sonrasında ise antrenör olarak çalıştığı Fenerbahçe 'ye veda etmişti. Demirel, şu anda yayıncı kuruluş Bein Sports'ta yorumcu olarak görev yapıyor.

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