Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo hamlesinde mutlu sona ulaştı. Sezonun sona ermesinin ardından Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini resmen açıkladı.

Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını şu ifadelerle paylaştı:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı"

Andrea Pirlo'nun basın toplantısının ise 14 Haziran Salı günü yapılacağı ifade edildi.

Futbolculuk kariyeri sayısız başarıyla dolu

Futbolculuk kariyerinde Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus ve New York City formaları giyen Andrea Pirlo, birçok tarihî önemli başarıyla hatırlanıyor. 2000'de 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Altın Oyuncu ve Gol Kralı unvanlarıyla başlayan ödül serüveni 2006 Dünya Kupası Finali'nde maçın en değerli oyuncusu olması, turnuvanın asist kralı olması, turnuvanın takımına seçilmesi ile devam etmişti. 2007'de UEFA Süper Kupa'da da maçın adamı olan Pirlo, 2009'da ESPN tarafından dünyada son 10 yılın en iyi takımına seçilmişti. 2012'de Serie A'nın asist kralı olan İtalyan yıldız, UEFA tarafından yılın takımında yer almıştı. Serie A'da ise 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 sezonlarında üst üste yılın takımına seçilirken 2012'de yılın en iyi orta saha oyuncusu seçilmişti. 2013, 2014 ve 2015'te Serie A'da yılın futbolcusu ödülü yine Andrea Pirlo'nundu. 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde yılın takımına, 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın takımına seçildi. 2017'de Juventus tarihinin en iyi 11'inde yine yer almayı başardı.

Milan ile 2 kez Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası zaferleri yaşayan Pirlo; Juventus ile de 4 İtalya Serie A, 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

İtalya ile 2006'da Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Pirlo, 2012'de de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaştı.

İlk ve tek antrenörlük deneyimi Juventus

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Andrea Pirlo'nun teknik adamlık kariyeri, Serie C'de mücadele eden Juventus U23 ile başlayacaktı. Fakat Juventus U23'te göreve başlayalı 9 gün olmuşken Maurizio Sarri sonrası Juventus'un başına geçmiş oldu. Juventus ile İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası zaferleri yaşasa da Şampiyonlar Ligi ve Serie A'daki sonuçlar tatmin etmedi. Ligi dördüncü sırada tamamladıktan sonra görevinden ayrıldığını açıkladı.

Pirlo, antrenör olarak kendisine ilham veren takımlar arasında Johan Cruyff ve Pep Guardiola dönemlerindeki Barcelona'yı, Louis van Gaal'in Ajax'ını, Carle Ancelotti'nin Milan'ını ve Antonio Conte'nin Juventus'unu saymıştı.