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Son dakika | Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Nijeryalı forvet Ahmed Musa ile yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki golcü geçen sezon 34 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.

02 Eylül 2022, Cuma 14:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Nijeryalı forvet Ahmed Musa ile yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki golcü geçen sezon 34 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.

Resmi olarak açıklandı

2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Ahmed Musa’ya Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor 'a gidiyor

Ahmet Musa'nın Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

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