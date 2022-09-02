Son dakika | Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Nijeryalı forvet Ahmed Musa ile yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki golcü geçen sezon 34 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu.
Resmi olarak açıklandı
2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Ahmed Musa’ya Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor 'a gidiyor
Ahmet Musa'nın Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.