Son dakika! Falcao’nun programı yoğun

Galatasaray'da son dakika... Tedavisi için takımdan önce İspanya’ya giden Radamel Falcao’nun, günde 6 saatlik yoğun bir çalışma programına tabi tutulduğu öğrenildi. 11 Kasım’da İstanbul’a dönecek olan Kolombiyalı golcü, bugün kafileyle birlikte kamp yapılacak otelde buluşacak.

Maçı da Bernabeu Stadı’nda izlemeye hazırlanan Falcao’nun, milli ara sonrasında takımla birlikte çalışmalara katılması ve maç kadrosuna alınması bekleniyor.

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