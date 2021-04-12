Falcao'nun eşi Lorelei Taron yıldız oyuncunun son durumunu paylaştı. Taron'un paylaştığı karede Falcao'nun yüzünün sağ tarafının bandajlı olduğu gözlendi.

Yuvarlak raptiye Golcü futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ne olmuştu?

Dün gerçekleşen Galatasay idmanında bir pozisyonda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Galatasaray, Falcao ve Kerem’in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır” denildi.







