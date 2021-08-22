Transfer olduğu gün Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Radamel Falcao ile yolun sonuna gelindi. Sarı Kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Radamel Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullandı. Kolombiyalı golcünün yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.









Yeni Başkan Burak Elmas'ın göreve gelmesinin ardından Falcao'nun yüksek maaşı nedeniyle kendisine takım bulunması istenmişti. Sık sık sakatlık yaşaması da Fatih Terim'in bu transfere onay vermesine neden oldu.

Falcao, Galatasaray formasıyla toplam 43 maça çıktı ve 20 gol, 3 asistlik katkı yaptı.







