UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

Galatasaray formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde görev alan Falcao, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan 1 puanın kötü olmadığını ifade eden yıldız oyuncuı, ''Gol pozisyonları da yakaladık. 3 puan için iyi şanslar ürettik. Şampiyonlar Ligi'nde her puan çok değerli. Bence grubun ilk maçında deplasmanda 1 puan kötü değil." dedi.

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Real Madrid ve PSG maçlarıyla ilgili konuşan Falcao, ''Dünya devleriyle karşılaşacağız. ''Biz de çok büyük bir takımız ve evimizde iki maç oynayacağız. O zamana kadar iyi çalışmamız gerekiyor. Maksimum performans göstermemiz gerekiyor. Bu maçlardan maksimum puanı çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Her geçen gün kendisini fiziksel olarak daha iyi hissettiğini belirten başarılı oyuncu, ''Transfer döneminin sonunda yeni oyuncular katıldı aramıza. Hem takımın bana, hem benim takıma alışmam açısından zamana ihtiyaç var. Ama daha iyi olacağız.'' ifadelerini kullandı.

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