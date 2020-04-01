SON DAKİKA! Fahrettin Koca açıklama yapacak! Kritik toplantı
Son dakika haberi... Türkiye'nin gözü kulağı Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme dair son dakika açıklaması yapacak. Bakan Koca'nın basın açıklamasının saat 19:10'da başlaması bekleniyor.
Son dakika haberi... Coronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantı şu sıralar devam ediyor. Koca ve Bilim Kurulu ülkedeki son durumu değerlendirecek.
Toplantının ardından Bakan Koca kameralar karşısına geçerek son sayıyı ve son durumu açıklayacak. Bilim Kurulu'nun ilave tavsiye kararlar alması bekleniyor.
Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.
Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.