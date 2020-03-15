Valencia'a forması giyen Arjantinli savunma oyuncusu Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

"2020'nin kötü başladığı aşikar. Corona Virüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Verilen direktifleri dikkate alıp izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum"

Garay'ın bu paylaşımı sonrası bir çok taraftardan destek mesajı geldi.

Spor dünyasında Corona Virüs'e yakalananlar...

-Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

-NBA oyuncusu Rudy Gobert

-Juventus futbolcusu Daniele Rugani

-Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis

-Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

-EPL'de corona virüse yakalanan ilk futbolcu Odoi oldu

-Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da corona virüs tespit edildi



