Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'da bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla rakiplerinin kaybettiği haftalarda zirve hattına yaklaşma fırsatını değerlendiremeyen İstanbul ekibi, teknik direktör Zafer Turan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beraber şampiyonluk kazandığımız Sayın Zafer Turan'a, teknik ekibimizden Can Arat, Efe İnanç, Oğuz Dağlaroğlu ve Barkın Karabaş'a Eyüpspor'umuza yapmış oldukları katkılar ve yaşattıkları tüm güzel günler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Zafer Turan'ın veda mesajı.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor.

Rekorla 1. Lig bileti aldı

Zafer Turan yönetimindeki Eyüpspor, geçtiğimiz sezon 92 puanla TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yaşamış ve tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırmıştı. 2013-2014 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Altınordu FK, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla rekor kırarak TFF 1. Lig’e yükselmişti. Altınordu’dan sonra 34 maç sonunda 81 ve üstü puan toplayan takım olmamıştı.





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