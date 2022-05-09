Spor Toto 1. Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan, 3 maçtır kaybederek Play-Off hattını tehlikeye sokan Eyüpspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Eflatun-Sarılı ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Zafer Turan'ın görevine veda etmesi sonrası 27. hafta takımın başına geçen Hamzaoğlu, Eyüpspor'un başında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

51 puanla 6. sırada, Play-Off potasında Tuzlaspor'un 2 puan önünde yer alan İstanbul ekibi, kalan 2 haftada ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Kocaelispor ile 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Balıkesirpor'la karşı karşıya gelecek.







