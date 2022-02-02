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Son Dakika | Eyüpspor, Stephane Badji'yi transfer etti

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Ludogorets Razgrad forması giyen Stephane Badji'yi kadrosuna kattı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Eyüpspor, Stephane Badji'yi transfer etti

Eflatun-Sarılı İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Stéphane Badji! 

Eyüpspor’umuz, Ludogorets Razgrad’dan Stéphane Badji’yi 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Orta sahada görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Ludogorets ile 7 Şampiyonlar Ligi, 6 Avrupa Ligi maçına çıktı.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: ''Çok önemli ve zor bir transferi gerçekleştirmiş olduk. Bulgaristan futbolunun önemli bir değeri olan Ludogorets Başkanı Sayın Alexander Alexandrov’a bu transferdeki yardımları için çok teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı."

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