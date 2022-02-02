Eflatun-Sarılı İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Stéphane Badji!

Eyüpspor’umuz, Ludogorets Razgrad’dan Stéphane Badji’yi 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Orta sahada görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Ludogorets ile 7 Şampiyonlar Ligi, 6 Avrupa Ligi maçına çıktı.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: ''Çok önemli ve zor bir transferi gerçekleştirmiş olduk. Bulgaristan futbolunun önemli bir değeri olan Ludogorets Başkanı Sayın Alexander Alexandrov’a bu transferdeki yardımları için çok teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı."