Son Dakika | Eyüpspor, Ömer Bayram ve Recep Niyaz ile anlaştı

Galatasaray 'da bir futbolcuyla daha yollar ayrılıyor... 2018'den bu yana Sarı-Kırmızılı ekipte forma giyen fakat Okan Buruk'un gelişiyle kurulan yeni kadroda düşünülmeyen Ömer Bayram, 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Eyüpspor ile anlaştı. Hem sol bek hem de orta sahada forma giyen 1991 doğumlu futbolcunun Eflatun-Sarılı İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'da gözden düşen oyuncular arasında yer alan Ömer Bayram, geçtiğimiz sezon toplam 29 maçta görev almıştı.

EYÜPSPOR'DAN ADETA SÜPER LİG KADROSU...

Geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de ilk 6'ya girip Play-Off oynayan ve Süper Lig'in kapısından dönen Eyüpspor, 2. sezonunda işini şansa bırakmak istemiyor. Flaş transferlere imza atan ve adeta "Rüya Kadro" kuran İstanbul ekibi, lige de 2 maçta 4 puanla başladı. Ryan Babel, Harun Tekin, Emeka Eze, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Okwuchukwu Ezeh, Berkan Emir, İbrahim Akdağ, Luccas Claro gibi tecrübeli oyuncularla kadrosunu güçlendiren Eyüpspor, transferde durmak bilmiyor.

SIRADAKİ İSİM RECEP NİYAZ...

Ömer Bayram'la anlaşan Eflatun-Sarılılar, uzun yıllar Süper Lig'de oynayan yetenekli orta saha Recep Niyaz'ı da kadrosuna katmak üzere. Gaziantep FK'den ayrılan Recep Niyaz, futbola memleketi Denizli'de başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olmuş ve çok genç yaşta Sarı-Lacivertli ekipte forma şansı bulmuştu.







