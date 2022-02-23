SON DAKİKA | Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan ve Süper Lig mücadelesi veren Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. Başarısız sonuçların ardından Zafer Turan ile yollarını ayıran Eflatun-Sarılı İstanbul ekibi, deneyimli teknik adam Hamzaoğlu ile el sıkıştı. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpsporumuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah." açıklamasını yaptı.

Hamza Hamzaoğlu, teknik adamlık kariyerinin ilk yıllarında Eyüpspor'da görev almıştı. 2009/10 sezonunda Eflatun-Sarılı ekibi çalıştıran Hamzaoğlu, oldukça başarılı günler yaşamış ve 1. Lig'in kapısından dönmüştü. Eyüpspor, Play-Off finalinde Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Tavşanlı Linyitspor'a 2-1 kaybetmişti.

Galatasaray 'ı çalıştırdığı dönemde 3 kupa birden kazanan tecrübeli teknik direktör, son yıllarda sırasıyla Erzurumspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor 'da görev aldı. Hamzaoğlu ile Rizespor'un yolları geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.