Beşiktaş 'ın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Dele Alli'yi kulübü bir daha oynatmaya mesafeli. NTV Spor'un İngiliz basınından derlediği habere göre; Everton, bir yıllığına Beşiktaş'a kiralanan oyuncunun takıma dönmesini istemiyor.

2022 ara transfer döneminde Tottenham'dan Everton'a bonservissiz ancak 20 maça çıkması durumunda 12 milyon Euro'luk ödeme yükümlülüğüyle transfer olan Dele Alli, yeni kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.









Everton'a maliyeti bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'ya çıkabileceği bildirilen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, Evreton'da beklentilerin uzağında kaldı.

Oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayan İngiliz ekibi de Alli'nin dönmesiyle birlikte büyük mali yükümlülüğün altına girmek istemiyor.





EVERTON'DA ETKİSİZ KALDI

Everton'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alli, bu sezonun başında Chelsea ve Aston Villa maçlarında sonradan oyuna girdi ve toplam sadece 38 dakika süre aldı. Gol ya da asist katkısı yapamayan Alli, geçen yıl ise 11 Premier Lig maçında Everton forması giydi.

Yeni sezon öncesi Everton'dan kiralanan Dele Alli'ye Beşiktaş kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah Beyazlılar, oyuncuya 2.2 milyon Euro maaş ödeyecek.

Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran Dele Alli, Siyah Beyazlılar'la üç maçta forma giydi; iki karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı. İngiliz futbolcu, 3-2'lik Ankaragücü galibiyetinde takımının ikinci golünü kaydetti.





DELE ALLI HERKESİ KORKUTTU

Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçilirken, ikinci yarının başında Fenerbahçe üstünlük kurdu. 70'ten sonra Beşiktaş'ın yaptığı hamleler sonrasında üstünlük siyah beyazlılara geçti. Özellikle Ghezzal'in oyuna girmesi ile ön alanda daha etkili bir oyun sergileyen Kartal, gole çok yaklaştı. Dolmabahçe'de yaşanan taktik savaşının kazananı çıkmadı ve İstanbul devleri sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

SAKATLIĞI ATLATTI DERBİDE OYNADI

Siyah beyazlılarda gözler İngiliz futbolcu Dele Alli'nin üstündeydi. Ankaragücü maçında uyluk sakatlığı yaşayan yıldız futbolcu siyah beyazlı formayı sakatlığı nedeniyle 3 maçta giyemedi. Milli aranın avantajını kullanarak sakatlık sürecinin tamamlayan 26 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe derbisinde Valerien Ismael tarafından tercih edildi.

Kartal'ın Everton'dan bir sezonluğuna kiraladığı Dele Alli, Fenerbahçe derbisinde beklenen performansı sergileyemedi. İlk yarıda en çok koşan isim olsa da bu istatistiği dışında varlık gösteremedi. İngiliz futbolcu bunun aksine oldukça gergindi ve teknik ekibi tedirgin eden hareketler gösterdi.

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HAREKETLERİ TEPKİ TOPLADI

Bir pozisyonda Valencia'nın sol kanatta Beşiktaşlı futbolcularla girdiği mücadelede kazanılan faulün sonrasında Ekvadorlu futbolcuyu yere düşerken itmesi gözlerden kaçmadı.

Dün akşamki karşılaşmada en çok tartışılan pozisyonlardan bir tanesi de Saiss'in Serdar Aziz'e Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaptığı hareket oldu. Fenerbahçe camiası bu hareket için penaltı beklerken aynı pozisyon içerisinde Dele Alli'nin Attila Szalai'ye yaptığı hareket de çok konuşulan pozisyonlardan bir tanesi oldu.

72'DE OYUNDAN ALINDI

Tecrübeli futbolcunun agresif tutumları ve maçta etkisiz kalması nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael, 72. dakikada oyuncuyu sahadan aldı. Dele Alli'nin yerine Ghezzal oyuna dahil oldu ve oyuna girmesiyle Beşiktaş etkili ataklar gerçekleştirdi.

UYARI ALACAK

Dele Alli'nin bu davranış ve tutumları nedeniyle de Fransız teknik adamın oyuncusuyla bir görüşme yapacağı ve uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor.

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"TEK GERİ DÖNÜŞ ŞAMPİYONLUK"

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Dele Alli, Siyah-Beyazlılarla birlikte şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Beşiktaş taraftarlarındaki tutku, bana bambaşka duygular hissettiriyor ve karşılığını verebilmem adına içimdeki dürtüyü uyandırıyor. Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş şampiyonluk!" dedi.