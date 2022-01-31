Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton, uzun süren menajer belirleme sürecinin sonunda Frank Lampard'ı takımın başına getirdi. Everton, Frank Lampard ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Vitor Pereira'ya kötü haber!

Everton'ın resmî açıklamasında kulübün çoğunluk hissesinin sahibi Farhad Moshiri ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan adaylarla yapılan görüşmelerin sonucunda Lampard isminin belirlendiği aktarıldı. Everton'ın bu doğrultuda görüşme yaptığı isimlerden birinin de Vitor Pereira olduğu bilinmekteydi. Sona kalan adaylar arasında yer alan Fenerbahçe 'nin eski hocası yerine Farhad Moshiri'nin Lampard isminde karar kıldığı aktarılmaktaydı.

Resmî imza sonrası açıklamalarda bulunan Lampard, "Everton gibi büyük, geleneği olan bir kulübü temsil etmek, yönetmek benm için büyük bir onur. Başlamak için çok hevesliyim. Takım sahibi, başkan ve yönetim kurulu ile yaptığım görüşmelerden sonra tutkularını, hırslarını hissettim. Umarım onlar da hırsımı, ne kadar çok çalışmak istediğimi fark etmişlerdir" ifadelerini kullandı.