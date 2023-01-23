İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, aradığı istikrarı Frank Lampard ile de bulamadı. Son yıllarda çok sık menajer değiştirmek durumunda kalan İngiliz ekibi, Daily Mail'in haberine göre mevcut menajeri Frank Lampard ile de yollarını ayırdı.

WEST HAM YENİLGİSİ SON OLDU

Everton, Premier Lig'de oynadığı son maçta West Ham'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasretleri 8 maça çıktı. Everton, 20 maç sonunda topladığı 15 puanla Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ

West Ham yenilgisi sonrası Frank Lampard, Everton'ın büyük hissedarı Farhad Moshiri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede 357 gün sonunda görevinden alındığı kendisine aktarıldı.

Daha sonra Başkan Bill Kenwright ve Futbol Direktörü Kevin Thelwell ile de görüşen Lampard, son 14 maçta gelen 11. yenilgiyle birlikte görevinden oldu.

SON 7 YILDAKİ 7. MENAJER ARANIYOR

Everton'da Frank Lampard'ın görevine son verilmesinin ardından son 7 yıl içindeki 7. menajer için arayış başladı. Dünya Kupası arası sonrası oynanan 5 lig maçında sadece 1 puan alabilen Frank Lampard ve ekibiyle yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

KAOS HAKİM

Everton'ın kötü gidişatı, taraftarlar ile takımı karşı karşıya getirmiş durumda. Frank Lampard, takım içinde birçok disiplin sorunuyla baş etmeye çalışmıştı. İngiliz menajerin Abdoulaye Doucoure ile yaşadığı gerilim gündem olmuştu. Yerry Mina, Anthony Gordon gibi isimler de bu ayın başlarında alınan Southampton yenilgisinden sonra taraftarlarla karşı karşıya kalmışlardı.

ADAYLAR BELLİ

Everton'ın yeni menajeri konusunda dış kaynaklar Sean Dyche'ın ismini öne çıkarıyor. Fakat Everton'da yönetimin Dyche ile temasa geçmediği belirtilmekte.

Menajerlik için adı geçen diğer isimlerin ise Wayne Rooney, Duncan Ferguson ve Nuno Espirito Santo oldukları ifade ediliyor.