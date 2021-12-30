Son dakika! Everton Cenk Tosun kararını verdi





Beşiktaş 'tan rekor bir bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, Premier Lig ekibinde bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Tecrübeli golcünün yaşadığı sakatlıklar, kariyer basamakları önünde büyük bir engel oluşturdu. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'la ilgili Everton'ın karar verdiği iddia edildi.

İtalyan basınının önde gelen spor muhabirlerinden Nicolo Schira, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Cenk Tosun'un Rafael Benitez'in planları arasında yer almadığını belirten İtalyan gazeteci, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını ifade etti. (Skorer)