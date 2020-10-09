7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor'un 7 Ekim'de Slovenya deplasmanında oynayacağı Cedevita Olimpija Ljubljana maçı rakip takımın karantinaya alınmış olması nedeniyle iptal edilmişti. Olimpija Ljubljana'da bir oyuncunun corona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen Slovenya Ulusal Halk Sağlık Enstitüsü'nün gerekliliklerine göre tüm takım karantina altına alınmıştı.

Maça ilişkin iptal kararı veren EuroLeague Basketball, maçın sonuçlanmasına ilişkin kararını da verdi. EuroLeague Basketball Disiplin Kurulu, Covid-19 nedeniyle açıklanan EuroLeague Basketball'un 2020-21 sezonuna yönelik özel yönetmelikleri ışığında Bursaspor'u 20-0'lık skorla galip saydı.