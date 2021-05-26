Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 normal sezonunun MVP'si belli oldu. EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncu Ödülü, temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Vasilje Micic'e gitti. Taraftarlar, medya mensupları ve ilk kez başantrenörler ile kaptanların yer aldığı oylama sonucunda Micic, bu büyük ödülü kazanan isim oldu.

Micic, 16.3 sayı ortalaması ile bu alanda sezonu 4. sırada bitirirken 4.8 asist ile de bu alanda 9. sırayı aldı. İki istatistik alanında da ilk 10'da yer alan 3 oyuncudan biri olmayı başardı. Verimlilik puanında da 17 ortalamayla kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı.