Turkish Airlines EuroLeague'de Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rusya'nın takımlarına yönelik flaş bir karar alındı. EuroLeague Yönetimi ve 18 takım arasında uzaktan gerçekleştirilen toplantı sonucunda Rus ekiplerinin iç saha maçlarını Rusya dışında oynamalarına karar verildi.

Yapılan açıklamada kararlar üç madde şeklinde duyuruldu. İlk olarak Rusya'da oynanması gereken maçların Rusya dışındaki sahalara taşınması için bir plan belirlenmesi kararı alındı. İkinci maddede Rus takımlarının deplasman maçlarının belirlenen tarihlerde oynanmaya devam edeceği açıklandı. Üçüncü karar da 27 Şubat Pazar günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelenmesi yönünde oldu.

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Alınan kararlarda gerekirse değişiklik yapılabileceği belirtilirken EuroCup maçlarında da uygulanacakları aktarıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon üç Rus takımı mücadele etmekteydi. Bunlar CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'du. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Barcelona, Zenit maçı için St Petersburg'a gitmeme kararı almıştı.



