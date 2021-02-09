SON DAKİKA | EuroLeague şampiyonluk oranları güncellendi

EuroLeague'de 24. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun oranı 10.0, Anadolu Efes'in oranı ise 7.50 olarak belirlendi. Turnuvanın favorilerinden Barcelona'nın oranı 2.55, CSKA Moskova 4.20, Real Madrid 7.50, A. Milano'nun oranı ise 8.00.

EuroLeague şampiyonluk oranları:

Barcelona: 2.55

CSKA Moskova: 4.20

Real Madrid: 7.50

Anadolu Efes: 7.50

A. Milano: 8.00

Fenerbahçe Beko: 10.00

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EuroLeague şampiyonluk oranları (Eski)

Barcelona: 2.60

CSKA Moskova: 3.60

Real Madrid: 6.75

A. Milano: 8.00

Anadolu Efes: 9.00

Fenerbahçe Beko: 13.00



