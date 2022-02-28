Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonucunda EuroLeague, Rus takımlarına flaş bir yaptırım kararı aldı. EuroLeague yönetimi, EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden Rus takımlarının turnuvaya katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus takımları, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e, Lokomotiv Kuban'ın ise EuroCup'a katılımının askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, yaşananlarda bir gelişme olmaması halinde Rus takımlarının maçları sezon sonunda oynanmamış sayılacak.bu sezon oynadığı maçların iptal edileceği belirtildi.

EuroLeague'den yapılan açıklama şu şekilde:

1. Rusya takımlarının hem Turkish Airlines EuroLeague'e (CSKA Moskova, UNICS Kazan, Zenit St Petersburg) hem de 7DAYS EuroCup'a (Lokomotiv Kuban Krasnodar) katılımları askıya alınmıştır.

2. Euroleague, durumun gelişimini sürekli olarak takip edecektir. Durum olumlu yönde gelişmezse, liglerin sıralamasını yapılandırmak için Rus takımlarına karşı tüm normal sezon maçları iptal edilecektir.

Euroleague ve kulüpler, her türlü şiddet veya savaş eylemine karşı barışa olan sıkı bağlılıklarını yineler ve seslerini, organizasyonun ve takımlarının özünde yer alan değerleri, saygıyı, kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik etmek için kullanmaya devam edeceklerdir.

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