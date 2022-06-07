Son dakika! Eşref Hamamcıoğlu De Zerbi ile anlaştı!

Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray 'da gündem ısınıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun bir süredir temas halinde olduğu Roberto De Zerbi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

SASSUOLO'DA DİKKAT ÇEKTİ

Seçimde Hamamcıoğlu'na destek verme kararı alan eski başkanlardan Ünal Aysal geçtiğimiz günlerde Roberto Mancini ile temas kurmuş, İtalyan hoca da vatandaşı De Zerbi'yi önermişti. Aysal'ın yoğun çabaları sonrasında 43 yaşındaki teknik adamın yapılan teklifi kabul ettiği belirlendi. Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması halinde De Zerbi'nin hemen İstanbul'a gelerek işbaşı yapacağı ifade ediliyor. 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Sassuolo'daki performansıyla dikkatleri çeken genç hoca, geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Shakhtar'ın yolunu tutmuştu.

30 MAÇTA 20 GALIBIYET ALDI

Ukrayna ekibinin başında çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan ve 2.17 puan ortalaması tutturan Roberto De Zerbi savaş ortamı nedeniyle sözleşmesini feshetme kararı almıştı. Öte yandan Eşref Hamamcıoğlu'nun Sportif A.Ş.'nin başına getirmeyi düşündüğü Adnan Öztürk'ün Altınordu ile yollarını ayıran Hüseyin Eroğlu ile altyapı koordinatörlüğü konusunda anlaşmaya verdiği belirlendi.

MONACO'YU ELEMİŞTİ

Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Shakhtar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Monaco'yu eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak grup aşamasında ise Real Madrid, Inter ve Sheriff'e rakip olan Ukrayna ekibi maçta sadece 2 puan alarak son sırada yer aldı. (Takvim)