Real Madrid'in Borussia Dortmund'da kiralık oynayan sağ kanat oyuncusu Eşref Hakimi Inter'le anlaştı.

40 milyon euro bonservis + 6 milyon euro maaş!

İtalyanların Real Madrid'e Hakimi için 40 milyon euro önerdiği ve tarafların anlaşmak üzere oldukları belirtildi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu Real Madrid'in kendisine yaptığı 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifini ise Inter için reddetti. Inter Hakimi'yle 5 senelik sözleşme ve yıllık 6 milyon euroluk maaş önermiş ve genç oyuncu da kabul etmişti.

Eşref Hakimi bu sezon Dortmund formasıyla 44 maçta 9 gollük 10 asistlik harika bir performans sergilemişti.







