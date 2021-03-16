Son dakika... Eski milli futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.

64 yaşındaki eski yıldız, Belçika ekibi Standard Liege, Türkiye'de ise Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giymişti.

Erhan Önal aynı zamanda oyuncu Bige Önal'ın da babasıydı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 63 yaşındaki Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya’da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.

Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Bakan Kasapoğlu'ndan Erhan Önal için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatarasay ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal için taziye dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatarasay'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna ve Galatarasaray Kulübü'ne önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Galatasaray'dan Erhan Önal için taziye mesajı

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.