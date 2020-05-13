TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, kulüp içinden 11 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyleydi;

Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.

Tesisler karantinaya alındı

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, BB Erzurumspor'da çok fazla sayıda pozitif vaka tespit edildiğini Erzurumspor Tesisleri'nin karantinaya alındığı 14 gün boyunca antrenmanların yapılmayacağını açıkladı.

Korkulan olmadı 12 test negatif

Bugün sabah saatlerinde kulüpten bir açıklama daha geldi ve yüreklere su serpildi. Mavi Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir. Dünkü testleri pozitif çıkan 11 kişinin tedavilerine sevk edildikleri hastanede başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karantinaya alındıklarını açıkladı

Corona virüs testi pozitif çıkan Erzurumspor teknik ekibinden Dünyacan Çiçekverdi, kendisiyle birlikte futbolcu İbrahim Akdağ ve kulüp diyetisyeni Muhittin Hazır'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve karantina altına alınacaklarını duyurdu.



