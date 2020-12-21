Son dakika | Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir gitti, Hikmet Karaman geldi.
Son dakika haberi... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi. Çimşir dün 4-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından "Denizlispor maçına kadar bazı oyuncularla yolları ayırabiliriz. Nerede oynadıklarını bilmeliler" demişti ancak görevine son verilen kendisi oldu. Mavi Beyazlılar, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı.
Erzurumspor'da takımın başına geldiği zamandan bu yana galibiyet alamayan Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi. Erzurumspor'da görevine son verilen bir önceki teknik adam Mehmet Özdilek 9 puan ve 11 gollük performans sergilemişti. Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor'u ise 4 maçta puan alamamasının yanı sıra gol de atamadı.
Karaman geldi
Hüseyin Çimşir’le yollarını ayıran BB Erzurumspor'da yönetimin teknik direktör Hikmet Karaman’la anlaştığı öğrenildi. Karaman’ın yarın Erzurum’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.