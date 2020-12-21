Erzurumspor'da takımın başına geldiği zamandan bu yana galibiyet alamayan Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi. Erzurumspor'da görevine son verilen bir önceki teknik adam Mehmet Özdilek 9 puan ve 11 gollük performans sergilemişti. Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor'u ise 4 maçta puan alamamasının yanı sıra gol de atamadı.

Karaman geldi

Hüseyin Çimşir’le yollarını ayıran BB Erzurumspor'da yönetimin teknik direktör Hikmet Karaman’la anlaştığı öğrenildi. Karaman’ın yarın Erzurum’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.







