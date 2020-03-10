TFF 1. Lig'de ikinci sırada yer alan BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

27. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmasının ardından Erkan Sözeri dönemi sona erdi.

Ligde 46 puanla lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde yer alan Erzurumspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı elemiş ve çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Erzurum ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."