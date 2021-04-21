Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artıran Dadaşlar'da 4 yabancı ile yollar ayrıldı. NTV'nin son dakika haberine göre; devre arası transfer edilen Brahim Darri, Mostapha El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmesi feshedildi.

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 34. haftadaki Beşiktaş maçı öncesi 4 futbolcuyu da kadro dışı bırakmıştı. Özellikle takım kaptanı Aatif Chahechouhe'nin gönderilme kararı şaşkınlık yarattı.

Faslı oyuncu, devre arası Karagümrük'ten transfer edilmiş ve 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Da Costa, 14 maçta 2 gol kaydederken, 12 maça çıkan Darri ile 11 maça çıkan El Kabir, skor katkısı sağlayamadı.

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