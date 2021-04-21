Son dakika: Erzurumspor'da Aatif, Darri, El Kabir ve Manuel da Costa ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Erzurumspor'da son dakika gelişmesi yaşandı. Dadaşlar, devre arasında kadrosuna kattı Brahim Darri, Mostapha El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmelerini feshetti.
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artıran Dadaşlar'da 4 yabancı ile yollar ayrıldı. NTV'nin son dakika haberine göre; devre arası transfer edilen Brahim Darri, Mostapha El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmesi feshedildi.
Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 34. haftadaki Beşiktaş maçı öncesi 4 futbolcuyu da kadro dışı bırakmıştı. Özellikle takım kaptanı Aatif Chahechouhe'nin gönderilme kararı şaşkınlık yarattı.
Faslı oyuncu, devre arası Karagümrük'ten transfer edilmiş ve 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Da Costa, 14 maçta 2 gol kaydederken, 12 maça çıkan Darri ile 11 maça çıkan El Kabir, skor katkısı sağlayamadı.