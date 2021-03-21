Son dakika | Erzurumspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor 3-1'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada;

"Teknik direktörümüz Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulubümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Mehmet Özdilek ve Hüseyin Çimşir'in ardından Mesut Bakkal Erzurumspor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü olmuştu.



